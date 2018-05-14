Bu okulun mezunları işsiz kalmıyor

Sanayinin farklı alanlarına ’ara eleman’ değil ’aranan eleman’ yetiştirmek üzere iddialı olan mesleki okulların başında İzmir Şehit İdari Ateşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi geliyor. 1954 yılında eğitim ve öğretime başlayan okulda, Motorlu Araçlar Teknolojisi ile Denizcilik / Gemi Makineleri İşletme olmak üzere iki alan yer alıyor. Bu alanlarda farklı mesleki bölümlerde eğitim gören öğrenciler, mezun olduktan sonra iş hayatına çok daha hızlı ve kolay adım atabiliyor.

Okul müdürü Adnan Yıldırım ve 80’in üzerinde öğretmen kadrosuyla geleceğin ustasını, mühendisini hatta gemicisini yetiştiren okul, çeşitli ünlü firmaların destekleriyle de atölyelerini en güncel araç ve gereçlerle zenginleştiriyor.

Daha önce otomotiv alanında Mercedes - Benz Laboratuvarı kurulan okulda, şimdi de Doğuş Otomotiv tarafından Volkswagen Eğitim Laboratuvarı kuruldu. Okulun sınıf, atölye kısımları ile malzeme ve ekipmanlarını yenileyen firma, eğitim araçları ve test cihazları verdi. Laboratuvarın yanı sıra Volkswagen sınıfı, soyunma odaları ve tuvaletleri yeniledi. Ek olarak 4 adet takım arabası, 1 adet diagnostik cihazı, 6 adet motor, 2 şanzıman gönderdi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Okulları ile özel sektör işbirliğini sağlamak amacıyla "Meslek Liselerimiz Geleceğin Yıldızları" programı kapsamında okula kazandırılan Volkswagen Laboratuvarı, bugün düzenlenen törenle basına tanıtıldı. Törene, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemsettin Ünal, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, Milli Savunma Bakanlığı Kalite Yönetim Başkanlığı Deniz Albay Cem Bayram, Tedarik Bölge Başkanı Yarbay Ömer Ali Polat, Tedarik Bölge Başkanlığından Deniz Albay Fatih İştutan, Doğuş Otomotiv Volkswagen Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Şendoğan Çetinkaya, Vosmer Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Siyon Karmona, Vosmer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Riccardo Aliberti, Vosmer Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Enrico Aliberti, Vosmer Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Eryüksel ve eğitimciler katıldı. Şehit İdari Ateşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adnan Yıldırım, laborotuvarın kurulmasına katkıları nedeniyle Doğuş Otomotiv ve Vosmer Otomotiv’e teşekkür etti.

Bu arada, Volkswagen yetkili satıcısı Vosmer Otomotiv’in Şehit İdari Ateşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine eğitim desteği sürüyor. Okulun 11 ve 12. sınıf öğrencileri Vosmer’in Bornova ve Gaziemir servislerinde teorik ve pratik eğitimler almaya devam ediyor. Eğitimini tamamlayan öğrenciler burada görev yapma fırsatına sahip oluyor. 2017-2018 eğitim yılında 24 öğrenci, Vosmer Otomotiv yetkililerinin de bulunduğu kurulda, mülakat ile seçilmiş ve okulda eğitime başlamıştı.