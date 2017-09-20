Bu şenlik güldürüyor

Ortaya çıkan karikatürler yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Bayraklı Karikatür Şenliğinde yer alan karikatüristler Bilal Akay, Burak Akerdem, Ozan Çavdar, Lütfü Çakın, Mehmet Tevlim, Manolya Çam, Hüseyin Esen, Mehmet Ali Güneş, Birol Çün, Turan İyigün şövaleleriyle Sevgi Yolunda yerlerini aldı. Vatandaşlar da portre çizimi yapan karikatüristlerin karşısına geçti. Ortaya çıkan portre karikatürler herkesi mutlu etti. Birçok kişi karikatürlerini çerçeveletip evine asacağını söyledi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Hepimizin gülmeye, eğlenmeye ihtiyacı var. Bu yıl Sevgi Yolunda ikinci kez bu etkinliği düzenledik. Ortaya çıkan portre karikatürlerin herkesi mutlu ettiğini gördük. Hayata bazen karikatüristlerin penceresinden bakmak gerekiyor. Bu şenliği önümüzdeki yıllar da devam ettireceğiz” dedi.