Bu tesiste engel yok

Aileler, engelli yakınlarını belirli saatlerde bu merkeze bırakarak kendilerine vakit ayırma fırsatı bulurken, engelli bireyler de tesiste sunulan hizmet ve etkinliklerle sosyalleşme imkanına kavuştu.

Karşıyaka Belediyesi, Mustafa Kemal Mahallesinde hizmete açtığı Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi ile hem engelli bireylerin hem de ailelerinin yaşamını kolaylaştırdı. Aralık 2017’de faaliyete geçirilen tesis, bugüne kadar 500’den fazla engelli vatandaşı ağırladı. Engelli yakınlarını bu merkeze bırakan aileler, kendilerine vakit ayırıp dışarıdaki işlerini halletme ve sosyalleşme imkanı buldu. Tesisten faydalanan engelli bireyler de farklı branştaki kurs, eğitim ve aktivitelerle güzel zaman geçirmenin formülünü keşfetti.

Hedef engelsiz Karşıyaka

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Engelsiz bir kent için var gücümüzle çalışırken, hayatları fedakârlıklarla örülü olan engelli ailelerine destek olmayı da sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Karşıyaka’nın farkını bu merkezimizi açarak bir kez daha gösterdik. Engelli yakını olan ailelerin, artık, yakınlarını güvenle emanet edebilecekleri bir merkez, orada da güvenli eller var. Bu tesis, hem engellimize hem de ailesine sunulabilecek en güzel tesislerden biridir” dedi.

Tesiste neler var?

Aynı anda onlarca engelliye hizmet edebilecek şekilde tasarlanan ve misafirhanesi de bulunan Karşıyaka Belediyesi Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi’nde; dinlenme odası, etkinlik odası, çok amaçlı salon, yemekhane ve idari birimler yer alıyor. Engelli bireyler için farklı branşlarda ücretsiz kurs ve etkinliklerin de düzenlendiği merkeze, 0232 370 00 15 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.