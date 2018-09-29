Buca 7. Balkan Festivali'yle renklendi

Buca Belediyesi'nin bu yıl 7'incisini düzenlediği Uluslararası Balkan Festivali coşkulu törenle başladı.

Buca Belediyesi 7. Uluslararası Balkan Festivali, Forbes Caddesi'nde başlayıp Şirinyer Pazaryerine uzanan kortej yürüyüşü ile başladı. Renkli kortej yürüyüşüne katılan yüzlerce İzmirli, Balkan müzikleri eşliğinde danslar ederek festival alanına yürüdü.

Şirinyer pazaryerinde düzenlenen festivalin açılış törenine; Kosova Demokrat Parti Milletvekili Ganimete Musliu, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, DSP Buca İlçe Başkanı Hüseyin Dinçer, İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Savaşan, göçmen dernekleri temsilcileri, muhtarlar ve yüzlerce davetli katıldı.

Renkli ve lezzetli stantlar

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina coşkulu kortej yürüyüşünün ardından Kosova Demokrat Parti Milletvekili Ganimete Musliu, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ ve misafirlerle birlikte 44 göçmen federasyonu ve derneklerince açılan stantları ziyaret etti. Başkan Piriştina, Balkan yemeklerinden müziğine, danslarından el işlerine kadar göçmen kültüründen örneklerin sergilendiği stantlarda alışveriş yapıp, doyumsuz lezzete sahip börek ve tatlılardan tattı.

“Balkanlardan vatan haini çıkmaz”

Festival açılışında konuşan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, ” Balkanlar deyince hep soğuk hava aklımıza gelir ama aslında Balkan halkı birbirini seven, birbirine sımsıkı sarılan, yaşadığı yeri özümseyen, yaşadığı ülkenin bayrağına saygı duyan, kültürünü bir ayrıcalık olarak değil zenginlik olarak gören, kendi kültürünü yaşatmaktan onur duyan çevresindekilere ışık saçan, sıcacık yürekli insanlardır. İyi günü kötü günü, kederi hüznü birlikte yaşıyoruz. İşte bu festivaller bunu pekiştiriyor, bizleri bir araya getiriyor. Balkanlar için söylenen çok güzel bir söz vardır. Balkanlıdan sağcı çıkar, solcu çıkar ama asla vatan haini çıkmaz ”dedi.

“Böyle bir başkana sahip olduğunuz için çok şanslısınız”

Festivale katılmak için Buca'ya gelen Kosova Demokrat Parti Milletvekili Ganimete Musliu ise binlerce Bucalıya seslendiği konuşmasında Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın Bucalı hemşerilerine yaklaşımından ve yönetim anlayışından övgüyle bahsetti. Festival sayesinde ortak bir kültürü hissettiğini belirten Musliu, “İki gündür Buca'dayım. İki gün içerisinde şunu fark ettim. Öyle bir başkanınız var ki sizi çok seviyor. Sizin sorun ve bütün problemlerinizi hemen halletmek için çabalıyor. Sizin başkanınız olmaktan ziyade sizden biri oluyor. Böyle bir başkana sahip olduğunuz için çok şanslısınız” diye konuştu.

Muhteşem konserlerle coştular

Açılış konuşmalarının ardından sahne alan Buca Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterileri festival alanını şenlendirirken, coşku akşam saatlerinde Balkan ezgilerinin sevilen sesi Gamze Matracı ve Cenk Bosnalı'nın ardarda verdiği muhteşem konserlerle tavan yaptı. Matracı ve Bosnalı'yı dinlemek için Şirinyer Pazaryeri'ne gelen İzmirliler, Balkan ezgileriyle bezenmiş şarkılarla unutulmaz bir gece yaşadı.

Sesi, yorumu ve enerjik sahne performansı ile göçmen vatandaşlara tadına doyulmaz bir gece yaşatan Cenk Bosnalı, geç saatlere kadar sahnede kalarak göçmen vatandaşların ayrılmak durumunda kaldıkları vatanlarına duydukları özlemi bir nebzede olsa dindirdi.

Festival, 29 Eylül Cumartesi günü Balkan Halk Oyunları gösterileri, Balkan yemekleri yarışması ve Burhan Güneş konseriyle devam edecek.