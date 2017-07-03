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03 Temmuz 2017 10:59

Buca açık hava tiyatroları başladı

Buca’da yıl boyunca her hafta cumartesi günleri farklı bir mahallede sahnelenen Çadır Tiyatrosu, yeni uygulama ile yaz döneminde açık havaya taşındı.

Buca açık hava tiyatroları başladı

03 Temmuz 2017 10:59

Yaz döneminin ilk oyununda Kaynaklar Köy Tiyatrosu, Çamlıkule Mahallesi sakinleriyle buluştu.


Buca Belediyesi’nin 3 yıldır sürdürdüğü Çadır Tiyatrosu 20 binin üzerinde çocuğu mahallelerinde tiyatroyla buluşturdu. Uygulamaya yaz aylarında da devam eden Buca Belediyesi, bu kez tiyatroyu çadırdan açık havaya taşıdı. Yaz dönemine Çamlıkule Mahallesinde başlayan açık hava tiyatrosunda ilk oyun, Buca’nın ilk köy tiyatrosu olarak kurulan Kaynaklar Köy Tiyatrosu tarafından sahnelendi.


Buca Kaynaklar Merkez Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde kurulan Kaynaklar Köy Tiyatrosu ‘Kelo Büyük Patrona Karşı’ isimli oyunuyla Bucalı seyirci ile buluştu. Çocuklar tarafından sahneye konulan oyuna, çocuklar kadar büyükler de yoğun ilgi gösterdi.


Köy tiyatrosu eğitmenleri Duygu Çokgezer Görgülü ve Ümit Görgülü’nün senaryosunu yazıp yönettiği ‘Kelo Büyük Patrona Karşı’ oyununda Kaynaklar’da sıkça gündeme gelen çevre sorunları sahneye taşındı. İzleyicilerden tam not alan oyun, büyük patronun Kaynaklar’daki zeytin ağaçlarını kesip margarin fabrikası yapmasını, bölgenin doğal suyunu satarak çok para kazanma hırsını ve Kaynaklar’da taş ocağı kurma isteğine karşı Kelo’nun verdiği mücadeleyi anlatıyor.




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