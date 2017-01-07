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07 Ocak 2017 10:16

Buca Belediyesi bayrak dağıttı, vatandaşlar akın etti

Buca Belediyesi bayrak dağıttı, vatandaşlar akın etti

07 Ocak 2017 10:16

Artan şehit haberleri ve İzmir’de yaşanan son acı olayın ardından Buca Belediyesi, birlik ve beraberlik mesajı vermek için ‘Başaramayacaksınız’ sloganıyla bayrak kampanyası başlattı. Tüm Buca’yı bayraklarla donatan belediye; evlerine iş yerlerine ve arabalarına asmaları için vatandaşlara da bayrak dağıttı.

Buca Belediyesi, İzmir’de uğurladığı şehitlerinin ardından son dönemlerde artan terör olaylarına tepki göstermek için harekete geçti. “Başaramayacaksınız” sloganıyla bayrak kampanyası başlatan belediye, tüm Buca’yı bayraklarla donattı. Vatandaşlara da evlerine, işyerlerine ve arabalarına bayrak asmaları için çağrıda bulunan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, bayrağı olmayanlara belediye tarafından bayrak hediye edileceğini duyurdu. Başkan Piriştina’nın çağrısı üzerine Bucalılar, kampanyaya destek olmak ve bayraklarını almak için belediyeye akın etti. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “Buca’dan sesleniyoruz, biz yılmayacağız, korkmuyoruz. Bu akan kanı durduracağız. Bu şehitlerin çocuklarının akan gözyaşına asla kayıtsız kalmayacağız. Lütfen bayrağı olanlar evlerine bayrak assın, olmayanlar belediyemize gelsin, biz verelim. Her tarafa bütün düşmanlara bir olduğumuzu korkmadığımızı göstermek istiyoruz. Bundan sonra tek yürek Buca’yı, bütün İzmir’i bayraklarla donatacağız” dedi.

Bucalılardan tam destek
Kampanya için Başkan Piriştina’ya teşekkür eden Bucalılar, şunları söyledi: “Bayrağımızla ülkemizde Mustafa Kemal Atatürk ilkelerinde birleşmemiz toplanmamız, kenetlenmemiz gereken zamanlardayız. Evlerimizin balkonlarında, camlarında gururla asacağımızı ümit ediyorum. Çünkü başka gidecek toprağımız, devletimiz yok. Toprağımızı Hasan Tahsinler, Mustafa Kemaller, Kara Fatmalar, Nene Hatunlar gibi, Ahmetler, Mehmetler, Osmanlar ve Aliler gibi korumalıyız. Çocuklarımıza rahat ve huzurlu bir ülke bırakmak ümidi ile elimizden gelen her şeyi yapacağız. İster askerde, ister balkonlarımızda elimizden gelen her şeyi yapacağız.”



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