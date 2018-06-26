Buca Belediyesi’nden gençliğe bir mekan daha

Çamaşırhaneden kütüphaneye, dinlenme alanlarından satranç ünitelerine kadar gençlere hitap eden düzenlemeler içeren 2. Gençlik Merkezi, Temmuz ayı içinde kapılarını açacak. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi karşısında inşa edilen Merkez, modern ve yenilikçi dizaynı ile üniversite gençliğinin içinden çıkmak istemeyecekleri tesis olacak.

Buca Belediyesi, üniversiteli gençlerin kültürden spora, eğitimden sanata kadar A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayan ve 14 bin üyesiyle Buca gençliğinin ikinci adresi haline gelen Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi’nden sonra ikinci gençlik merkezinin kapılarını Temmuz ayında açmaya hazırlanıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi karşısında yer alan, daha önce Göksu Kafe olarak bilinen binayı yeniden düzenleyen Buca Belediyesi, Buca gençliği için muhteşem bir tesis, yepyeni bir buluşma noktası oluşturdu.

Sosyal ve kültürel faaliyetler

Gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebileceği kompleks bir tesis olarak düzenlenen 2. Gençlik Merkezi, Eğitim Fakültesi’nin karşısında 305 metrekare kapalı, 780 metrekare açık alan üzerinde projelendirildi. Gençlerin derslerinde ve araştırmalarında kaynak sorununu ortadan kaldıracak, yüzlerce kitabın yer alacağı çalışma alanı ve kütüphane merkezin önemli hizmetleri arasında yer alıyor. Rahat, huzurlu ve sessiz bir ortamda ders çalışmak ve araştırmalarını yapmak isteyenlerin tercih edeceği çalışma bölümü 180 kişi kapasiteli olarak projelendirilirken, 8 bilgisayarla hizmet verecek bilgisayar ve toplantı odası teknik derslerini yapmak isteyen öğrencilerin uğrak bölümü olacak.

Buca Belediyesi 2.Gençlik Merkezi günde ortalama 120 kişiye hizmet verebilecek 16 çamaşır, 16’da kurutma makinası bulunan çamaşırhanesi ile dikkat çekiyor. Ailelerinden uzakta yaşayan üniversite gençliği kütüphanede ders çalışıp, araştırmalarını yaparken son teknolojik teçhizatla donatılan çamaşırhanede çamaşırlarını yıkamanın keyfini yaşayacak.

Merkezin yemyeşil ağaçların gölgesinde 780 metrekarelik açık alana yayılan bahçe ünitesi, gençlerin günlük streslerinden uzaklaşıp, keyifli sohbetlere yelken açabileceği bölüm olarak düzenlendi. Dev boyutlardaki satranç oyun alanı keyifli ve eğlenceli müsabakalara ev sahipliği yapacak nitelikte bulunuyor.