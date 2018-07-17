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17 Temmuz 2018 10:29

Buca Belediyesinden şiddete karşı örnek hassasiyet

Tüm canlıların yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiği bilinci ve inancıyla hareket eden Buca Belediyesi, Türkiye çapında ardı ardına yaşanan, ülkeyi yasa ve üzüntüye boğan şiddet olaylarına dur demek için çarpıcı ve örnek bir çalışmaya imza attı.

Buca Belediyesinden şiddete karşı örnek hassasiyet

17 Temmuz 2018 10:29

Belediye, Disk Genel İş Sendikası ile yaptığı toplu iş sözleşmesine; taciz, tecavüz, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ile hayvanlara kötü muamele gibi suçlarına karşı iş akdini fesih maddesi koydu. Türkiye’de bir ilke imza atan Belediye, hayvanlara şiddet uyguladığı mahkeme kararı ile kesinleşen çalışana tazminat ödemesi de yapmayacak.


Buca Belediyesi geçtiğimiz hafta DİSK Genel İş Sendikası ile imza altına aldığı, bünyesinde çalışan 140 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesine yüzde 15 zammın yanında Türkiye’de bir ilk olan dikkat çekici ve örnek maddeler ekledi. Yasal düzenlemelere rağmen ülkemizin kanayan yarası olmaya devam eden şiddet olaylarının önüne geçmek için harekete geçen Belediye, şiddete karşı iş akdi fesih maddesi koydu. Türkiye’de ilk olacak uygulama ile taciz, tecavüz, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, hayvanlara kötü muamele gibi suçlara karışanların iş akitlerine son verilecek. Hayvanlara yönelik şiddete karşı ilk kez imza altına alınan toplu sözleşme maddesi kapsamında hayvanlara eziyete ettiği mahkeme kararı ile kesinleşen çalışana iş akdinin feshinin yanı sıra tazminat ödemesi de yapılmayacak.



"Tüm Türkiye’ye örnek olsun"


Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, kararın kadrolu işçileri kapsadığını ancak ilerleyen dönemde diğer memur ve belediye şirketlerinin işçileri için imzalanacak toplu iş sözleşmelerinde de uygulayarak yaygınlaştıracaklarını açıkladı. Piriştina, “ Kadına ve çocuğa yönelik yaptırımlar vardı ancak ilk kez hayvanlara yönelik işlenen kötü muamele suçlarını sözleşmeye aldık. Eğer bir çalışanımız hayvanlara yönelik eziyet istismar ya da kötü muamelede bulunur ve bu olay mahkeme tarafından hükme bağlanırsa o çalışan direk olarak işten çıkartılacak. Yaptığımız bu uygulama umarız Türkiye’nin tamamına örnek olur ve benzer üzücü olayların önüne geçme konusunda bir caydırıcılık teşkil eder, diğer belediyeler ile illere emsal teşkil edebiliriz.”




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