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Buca Belediyesi'nden uygulamalı afet eğitimi

Buca Belediyesi’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliği ile belediye personelini yangın ve deprem konusunda bilinçlendirme eğitimleri sürüyor.

Buca Belediyesi'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliği ile belediye personelini yangın ve deprem konusunda bilinçlendirme eğitimleri sürüyor. Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimlerde acil durumlarda tahliye, yangın anında hareket ve müdahalenin yanında özel düzenekli simülatörde deprem anı yaşatılarak korunma yöntemleri öğretiliyor.


Buca Belediyesi'nin olası deprem ve yangın tehlikesine karşı belediye personelini bilinçlendirmek için verdiği eğitimleri sürüyor. Tüm belediye personeline verilecek eğitimlerin ilk etabında 30 personel depremde hayatta kalma ve yangın söndürme teknikleri eğitim aldı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimde personel, teknik bilgilendirmenin ardından uygulamalı olarak yangın tüpü ile müdahalede eğitimi aldı. Eğitimlerde depremden önce, deprem sırasında ve depremden sonra yapılması gerekenler de uygulamalı olarak anlatıldı. Deprem sırasında uygulanacak hayat üçgeni pozisyonunu öğrenen personel, aldıkları teorik eğitimi özel düzenekli deprem simülatöründe uygulamalı olarak deneyimledi. Personel, aldığı kapsamlı eğitim ile ilçede meydana gelebilecek olası yangın ve deprem felaketlerinde müdahalede bulunup, can ve mal kaybını engelleyecek.

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