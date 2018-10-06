Buca Belediyesi'nin 2019 bütçesi 369 Milyon Lira

Buca Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi 369 Milyon Lira olarak belirlendi. Ekim ayı Meclis toplantısında onaylanan 2019 yılı bütçesinde Buca'nın çehresini değiştiren prestij proje ve hizmetler için yatırım ve yenileme bütçesi 116 Milyon 162 Bin Lira olarak belirlendi. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, inşası devam eden prestij projelerin tamamlanmasıyla Buca'nın 2019 yılında bambaşka bir çehreye bürüneceğini söyledi.

Buca Belediyesi 2019 yılı mali bütçe görüşmeleri tamamlanarak, Belediye meclisi onayından geçti. Oyçokluğu ile kabul edilen 2019 yılı bütçesi 369 Milyon Lira olarak belirlendi. Tahmini bütçeden en büyük pay Fen İşleri Müdürlüğü'ne aktarılırken onu, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü takip etti.

Yatırım ve yenilemeler bütçesi 116 Milyon 162 Bin Lira

Buca'yı çağın standartlarına yükseltmek için ürettiği prestij projeleri ile dikkat çeken Buca Belediyesi, 369 Milyon Liralık bütçenin 116 milyon 162 bin Liralık bölümünü yatırım ve yenilmeler bütçesi olarak belirledi.

2019'de yılında hayata geçirilecek çalışmalarda Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne 32 Milyon 153 Bin Lira, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne 9 Milyon 433 Bin Lira, Kültür Müdürlüğü'ne ise 7 Milyon 406 Bin Lira bütçe belirlendi.