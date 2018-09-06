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06 Eylül 2018 11:38

Buca Belediyesi’nin hayvanlara duyarlılığı yönetmeliğe yansıdı

İzmir’de Buca Belediyesi, hayvanlara kötü muamele ve eziyete karşı mücadele yeni düzenleme yaparken, personelinin toplu iş sözleşmesine hayvanlara kötü muamele suçuna karşı iş akdini fesih maddesi koyan belediye, bunun yanında da hayvanların bakımlarını ihmal etmeyi, güçlerini aşan fiillere zorlamayı, aşırı sıcak ve soğuğa maruz bırakmayı ve hayvan ölülerinin izinsiz gömülmesini de yasakladı.

Buca Belediyesi’nin hayvanlara duyarlılığı yönetmeliğe yansıdı

06 Eylül 2018 11:38


Buca ilçesinde, hayvanlara karşı personelinin toplu iş sözleşmesine hayvanlara kötü muamele suçuna karşı iş akdini fesih maddesi koyan belediye, Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’nde de değişikliğe giderek hayvanları koruma altına aldı. Eylül ayı meclis toplantısında Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’nin Sağlık ve Esenlikle ilgili emir ve yasaklar bölümünde düzenleme kararı alan Buca Belediyesi, yönetmeliğine, "Şehir içinde hayvan koşturmak, hayvanlara eziyet etmek, dövmek ve dövüştürmek yasaktır" maddesine ilave olarak, "Hayvanların bakımlarını ihmal etmek, güçlerini aşan fiillere zorlamak, hayvanları aşırı soğuğa veya sıcağa maruz bırakmak ve hayvanlara fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddet uygulamak yasaktır" cümlesi eklendi.


Buca’da artık hayvanların bakımlarını ihmal etmek, güçlerini aşan fiillere zorlamak, aşırı sıcak ve soğuğa maruz bırakmak ve hayvan ölülerinin izinsiz gömülmesi yasaklanırken, yasağa uymayanlara 261 TL para cezasına çarptırılacak.




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