Buca Belenbaşı Kiraz Festivali başlıyor

kez ağırlamaya hazırlanıyor. 12 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’de başlayacak festivale katılan İzmirliler, birbirinden eğlenceli etkinlikler ve halk oyunları gösterileri eşliğinde unutulmayacak bir festivale tanıklık edecek.

Buca Belediyesi, bu yıl 13. kez düzenlenecek Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Şenliği için hazırlıkları tamamladı. Buca Belediyesi ile Belenbaşı Mahalle Muhtarlığı’nın düzenlediği Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivalinde on binler tiyatral gösteriler, söyleşiler ve etkinlikler ile coşacak. Belenbaşı’nın en iyi kirazı ve kiraz bahçesinin seçileceği Festivalde ayrıca geleneksel olarak festival ağası da belirlenecek.

12 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’de Belenbaşı köyü girişinden kortej yürüyüşü ile başlayacak festival, bölge halkının yörük kültürünün izleriyle ürettiği el emeği göz nuru ürünlerinin satışa sunulacağı organik pazarı ile renklenecek. Sürpriz eğlence, söyleşi ve gösterilerin sahneleneceği Belenbaşı Festivalinde folklor gösterileri de neşe katacak.

Festivalde Türk Halk Müziği’nin sevilen sesi Tolga Çandar da sahne alacak. Türküleriyle İzmirlileri coşturacak olan Çandar’ın ardından Ali Çakar ve Tuğba Ger de festivale renk katacak. Buca Belediyesi pop müzik orkestrasının renkli konseri ve halk oyunları oryantal grubunun danslarıyla şenlenecek olan festival, tüm İzmirlilere keyifli saatler geçirtecek.