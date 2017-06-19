Buca camilerinde bayram temizliği

Bayramda vatandaşların rahat bir şekilde ibadet edebilmesi için harekete geçen Buca Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi camilerin halılarından minberine kadar her alanında geniş çaplı temizlik gerçekleştiriyor. Belediye bu kapsamda Ramazan ayı ile birliktede çalışmalarını hızlandırdı. Belediye bünyesinde oluşturulan 5 kişilik temizlik ekibi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi camileri dip köşe temizlemeye başladı.

Ekipler, cami içindeki halıları profesyonel makinelerle süpürüp yıkarken, ayakkabılıklar, kapı, cam ve duvarların silip, minber temizliğini de geniş çaplı bir şekilde yapıldı. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Bayramını vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirmesi, ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yapması amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda camilerimizin temizliğini yapıyoruz. Şimdiden tüm hemşehrilerime mutlu bayramlar dilerim."