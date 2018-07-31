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31 Temmuz 2018 11:16

Buca Çarşı 30 Eylül’de açılıyor

Buca Belediyesi’nin prestij projelerinden olan, tamamlandığında ısıtma ve soğutma sistemli kapalı pazaryerinden amfi tiyatroya, açık hava sinemasından STK merkezlerine kadar birçok unsuru bünyesinde barındıracak Buca Alışveriş ve Yaşam Kompleksi BUCA ÇARŞI projesinde geri sayım başladı.

Buca Çarşı 30 Eylül’de açılıyor

31 Temmuz 2018 11:16

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “İzmir’in yeni çekim merkezi olacak “iddiasında bulunduğu Buca Çarşı’yı 30 Eylül’de açacaklarını müjdeledi.


Yıllar içinde yıpranan kent çehresini yenilemek için harekete geçen ve Buca Alışveriş ve Yaşam Kompleksi BUCA ÇARŞI projesinin inşası için geçtiğimiz Nisan ayında ilk kazmayı vuran Buca Belediyesi, dev projede sona geldi.



Açılış 30 Eylül’de


Yeni kent merkezi Buca Çarşı’nın inşa çalışmalarını yerinde inceleyen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Bucalıları çağdaş, modern ve gurur duyulacak bir yaşam merkezine kavuşturacak dev projenin açılışı için geri sayımın başladığını, kurdeleyi 30 Eylül’de keseceklerini açıkladı. Buca Pazaryerini benzersiz bir kent merkezi ve yaşam alanıyla buluşturacak BUCA ÇARŞI’ nın tüm İzmir’in çekim merkezi olacağı iddiasında bulunan Başkan Piriştina, Bucalıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği üniteler barındıran Buca Çarşı’nın hemen yanında inşa edilen Buca Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi de tamamlandığında bölgenin tam bir cazibe merkezi olacağını vurguladı.


Proje inşaatında zemin ve hava şartları nedeniyle 2-3 aylık gecikme yaşandığını ifade eden Başkan Piriştina, Bucalıların sabrına ve gösterdiği anlayışa teşekkür etti, Eylül ayından itibaren Kaymakamlık bölgesine taşınan pazarın da Buca Çarşı’ya nakledileceğini açıkladı.



Bu çarşı, başka çarşı


Buca Alışveriş ve Yaşam Kompleksi BUCA ÇARŞI, 13 bin metrekare alana kuruluyor. Projenin zemin katında 10 bin metrekarelik alana yayılan, ısıtma ve soğutma sistemlerinin bulunduğu, vatandaşların ve pazarcı esnafının alışverişlerini modern koşullarda yapabileceği 1000 tezgah kapasiteli kapalı pazar yeri oluşturulacak. Bucalıların keyifle zaman geçirebilecekleri 8000 metrekareye yayılan gezi alanlarının bulunacağı projede, çocuk oyun alanları, 1000 kişilik amfi tiyatro, 500 kişilik açık hava sineması, 80 kişilik toplantı salonu, sivil toplum kuruluşları için 20 adet ofis, pergola ve oturma alanlarıyla zenginleştirilen 2700 metrekarelik meydan yer alıyor. Alan, pazarın kurulmadığı veya kısmi olarak kurulduğu günlerde otopark ve spor etkinlik alanı olarak kullanılacak. Proje içerisinde oluşturulacak genel ihtiyaç alanları, zabıta birimleri, yeme içme alanları ve mescit ile kentli çağdaş bir alışveriş mekanına kavuşacak.




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