Buca ibadethaneleri pırıl pırıl

Belediye bünyesinde oluşturulan temizlik ekibi, camilerin içini ve bahçelerini pırıl pırıl hale getiriyor. Ekipler, camilerin iç kısımları profesyonel makineler ile özenle temizlerken, çevre düzenlemesini de gerçekleştiriyor.

Buca’da bulunan toplam 84 cami, cemevi ve kiliselerin bakımını düzenli olarak gerçekleştiren Buca Belediyesi, Kurban Bayramı ile birlikte camilerdeki çalışmalarını hızlandırdı. Bucalıların daha temiz, hijyenik ve rahat ortamda ibadet edebilmesi için harekete geçen Buca Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi camilerin halılarından minberine kadar her alanında geniş çaplı temizlik gerçekleştiriyor. Özenle çalışan ekipler, cami içindeki halıları profesyonel makinelerle süpürüp yıkarken, tuvaletlerin dezenfekte edilmesinden vitrayların, avizelerin, ayakkabılıkların ve minberin temizliğini geniş çaplı bir şekilde gerçekleştiriyor.