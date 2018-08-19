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19 Ağustos 2018 10:39

Buca ibadethaneleri pırıl pırıl

Buca Belediyesi, Kurban Bayramında vatandaşların daha temiz ortamlarda ibadetlerini yapmalarını sağlamak için ilçedeki ibadethanelerde bayram temizliği yapıyor.

Buca ibadethaneleri pırıl pırıl

19 Ağustos 2018 10:39

Belediye bünyesinde oluşturulan temizlik ekibi, camilerin içini ve bahçelerini pırıl pırıl hale getiriyor. Ekipler, camilerin iç kısımları profesyonel makineler ile özenle temizlerken, çevre düzenlemesini de gerçekleştiriyor.



Buca’da bulunan toplam 84 cami, cemevi ve kiliselerin bakımını düzenli olarak gerçekleştiren Buca Belediyesi, Kurban Bayramı ile birlikte camilerdeki çalışmalarını hızlandırdı. Bucalıların daha temiz, hijyenik ve rahat ortamda ibadet edebilmesi için harekete geçen Buca Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi camilerin halılarından minberine kadar her alanında geniş çaplı temizlik gerçekleştiriyor. Özenle çalışan ekipler, cami içindeki halıları profesyonel makinelerle süpürüp yıkarken, tuvaletlerin dezenfekte edilmesinden vitrayların, avizelerin, ayakkabılıkların ve minberin temizliğini geniş çaplı bir şekilde gerçekleştiriyor.




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