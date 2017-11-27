Buca kadın hokey takımına sponsorluk desteği

Buca Kadın Hokey Takımı ile Medical Park İzmir Hastanesi arasında sponsorluk protokolünü resmen imzaladı. Protokolde imzayı ise Medical Park İzmir Hastanesi adına Başhekim Yardımcısı Dr. Zeki Hozer ile Buca Halk Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Recai Dere attı. Atılan imzaya göre Buca Halk Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren kadın hokeycilerin, Medical Park İzmir Hastanesinden sağlık desteği alabileceği ifade edilirken, Dr. Zeki Hozer, altyapı ve maddi olanakları olmadan Süper Lig’de böyle bir başarıya ulaşan takımın herkes tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi. Hozer, "İzmir orijinli Süper Lig’de kendi branşlarını temsil eden takımlar ne yazık ki tanınmıyor. Örneğin; futbolda Göztepe’nin, basketbolda Karşıyaka’nın Süper Lig’de mücadele ettiği herkesin malumudur ama Buca Kadın Hokey Takımı Süper Lig’de olduğu birçoğu tarafından bilinmez. Hastane olarak, ilke olarak Süper Lig’de mücadele eden tüm İzmir takımlarına sponsor olmayı hedef olarak belirlemiştir. Bu kapsamda Buca Kadın Hokey Takımının Süper Lig’de mücadele etmesi nedeniyle desteklerini esirgemeyecektir” dedi.

Gerekli altyapı ve olanakların olmamasına rağmen Türkiye Hokey Süper Lig’inde mücadele ettiklerini belirten Antrenör Tarık Demirel de, şöyle konuştu:

"Maddi anlamda sadece konaklama ve yemek desteği alıyoruz. Avrupa’da ve dünyada bu branşa çok yüksek bütçeler ayrılıyor. Aynı zamanda olimpiyatlarda olan bir branş. Biz tüm eksikliklere rağmen bu sezon güzel bir başarı grafiği çizdik. Takımda mücadele eden kızlarımızla gurur duyuyorum” dedi.