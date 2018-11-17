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Buca Otokent esnafının 21 yıllık ruhsat rüyası gerçek oldu

İzmir’in Buca ilçesinde, Otokent esnafının 21 yıllık rüyası gerçeğe dönüşürken, 150 esnaf, yıllardır özlemle bekledikleri iş yeri ruhsatlarına kavuştu.

İzmir'in Buca ilçesinde, Otokent esnafının 21 yıllık rüyası gerçeğe dönüşürken, 150 esnaf, yıllardır özlemle bekledikleri iş yeri ruhsatlarına kavuştu.


Buca ilçesinde, Otokent esnafının ruhsat sorunu çözüldü. 21 yıllık rüyası gerçek olan 150 esnaf, törenle ruhsatlarına kavuştu. Otokent'te düzenlenen ruhsat törenine; Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü, Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir ve çok sayıda esnaf katıldı.


Törende konuşan Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, "21 yıldan beri ruhsat mücadelesini veriyoruz; ama hiçbir belediye başkanı bize yardımcı olmadı. Hep problemle karşımıza geldiler" dedi.


Ruhsatlarına kavuşan esnafa bol kazanç dileyen Başkan Levent Piriştina da, "Bundan sonra umuyorum ki işleriniz büyür. Bizler de bunun bir parçası olduysak ne mutlu bize" dedi.


İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener ise, "Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Buca'nın tüm sorunlarını çözdüğü gibi Otokent esnafının da yıllardır yaşadığı ruhsat sorununu da çözdü; bu büyük sıkıntıyı giderdi. Başkan Piriştina'ya teşekkür ediyorum" dedi.


Coşkulu teslim töreninde Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ilk ruhsatı esnaf Nihat Atsız'a verdi. Törenin ardından Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'ya teşekkür plaketi takdim ederken, Başkan Piriştina da esnafa nazar boncuğu armağan etti.

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