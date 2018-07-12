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12 Temmuz 2018 12:38

Buca parklarına yoğun mesai

Buca Belediyesi kentteki yeşil alanları ve parkları daha nefes alınabilir hale getirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Buca parklarına yoğun mesai

12 Temmuz 2018 12:38

Son 4 yılda kente 25 yeni park, 16 bin yeni ağaç kazandıran Buca Belediyesi, mevcut parkları da yenileyerek aydınlatma ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.


Mevcut yeşil alanları muhafaza etmek, her yıl kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak isteyen ve bu alanların kullanım kapasitesini artırmayı amaçlayan Buca Belediyesi, aynı zamanda mevcut yeşil alanların bakımını da yaparak halkın hizmetine sunuyor. Yapılan çalışmalarda öncelikle uzayan çimler kesilip toprağın güneş ışığından daha iyi faydalanması sağlanıyor. Son 4 yılda kente 25 yeni park, 16 bin yeni ağaç kazandıran Buca Belediyesi ekipleri, kenti daha yeşil bir görünüme kavuşturmak için yoğun bir mesai harcıyor.


Buca’daki yeşil alanların artırılması, kent sakinlerinin daha rahat nefes alması, gölgesinde dinlenmesi için tespit edilen hemen hemen her boş alana yeni fidanlar dikiliyor. 4 yıl önce başlatılan “Her güne 30 ağaç” kampanyası kapsamında kente 16 bin yeni ağaç kazandıran Buca Belediyesi ekipleri, mevcut ağaçların bakımı ve korumasını da gerçekleştiriyor.



25 yeni park


“Yemyeşil bir Buca” hedefine ulaşmak için son 4 yılda kente 25 yeni park kazandıran Buca Belediyesi, park içerisinde yaptığı aydınlatma çalışmalarıyla da yeşil alanların akşamları da kullanımının önünü açmaya çalışıyor. Yapılan peyzaj çalışmalarıyla mevcut parkları hem çocukların hem yetişkinlerin kullanımına sunan Belediye ekipleri, kent sakinlerinin hem dinlenebilmesi hem de spor yapabilmesini sağlamaya çalışıyor.




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