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10 Temmuz 2018 10:50

Buca sokakları yenileniyor

Buca Belediyesi, sokaklara yaptığı yatırım atağında hız kesmiyor.

Buca sokakları yenileniyor

10 Temmuz 2018 10:50

Uzun yıllardır hizmet yüzü görmemiş bölgelere öncelik veren Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt sermede 85 bin ton olarak belirlediği 2018 hedefinin 40 bin tonluk bölümünü Temmuz ayı itibariyle gerçekleştirdi.


Buca Belediyesi yaptığı yatırımlarla kenti çağdaş modern kimliğine kavuşturmak için yoğun mesai harcıyor. Kentte ihtiyaç duyulan bölgeleri belirleyerek, hizmet programını oluşturan Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, haftanın 6 günü çalışarak asfalt serme, yama, taş parke ve kaldırım çalışmaları yapıyor.


Kentin cadde ve sokaklarına 2018 yılı içinde 85 bin ton asfalt serme hedefi koyan Buca Belediyesi, Temmuz ayı itibariyle 40 bin tonluk bölümünü gerçekleştirerek, Buca sokaklarının çehresini değiştirdi.



23 bin metrekare taş parke döşemesi yapıldı


Sıcak havaya aldırmadan sahadaki çalışmalarını özveriyle sürdüren Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt yapımına elverişli olmayan, aşırı eğimli bölgelerde araçların ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak, kaymaları önlemek amacıyla ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklara taş parke döşemesi yapıyor. Yıl içinde tespit edilen bölgelerde 30 bin metrekare taş parke kaplaması yapmayı hedefleyen ekipler Temmuz ayı itibariyle 23 bin metrekare taş parke kaplaması döşedi.




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