Buca trafiğine otopark hamlesi

Buca Belediyesi, Buca'nın kangren olan trafik sorunu için etkili adımlar atıyor. Kent merkezinin tarihi sit alanı olması nedeniyle yol genişletmesi gerçekleştiremeyen belediye, Buca trafiğine derin bir nefes aldıracak Buca Metro inşaatı tamamlanana kadar yeraltı ve bölgesel otoparklarla şehir içi trafiğini rahatlatacak. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Buca trafiği için kaçınılmaz ve en önemli yatırım olan Buca Metro hattı tamamlanana kadar hayata geçirilecek yatırımlar bünyesinde kente bin 200 araçlık otopark kazandırılacağını söyledi.

Kent merkezinin tarihi sit bölgesi olması nedeniyle yolları genişletme şansı olmayan Buca Belediyesi, Buca Metrosu inşası tamamlanana kadar kent içi trafiğini bölgesel bazda yapılacak otoparklarla çözmek için harekete geçti. Trafik yoğunluğuyla mücadelede en önemli adımın otopark olduğuna dikkat çeken Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentin iki önemli girişinden biri ve otoyola tek bağlantı noktası olan Tınaztepe'deki Doğuş Caddesi'nde yaptığı yol genişletme çalışması ve Kasaplar Meydanı'ndaki 150 araç kapasiteli yeraltı otopark ve çevre düzenlemesi Buca trafiğini rahatlattı. Bornova yönünde gelişen trafikte yine İzmir Büyükşehir Belediyemizin inşasına devam ettiği Buca-Bornova'yı birbirine bağlayacak derin tünel projesi tamamlandığında düzene girecek” dedi.

Metro kaçınılmaz yatırım

İnşası devam eden her yatırımına otopark alanı belirleyen, Buca Gösteri Sanatları Merkezi'nde 150, Adatepe Kapalı Pazaryeri'nde 150 ve Ova Kapalı Pazaryeri'nde 50 araçlık otopark inşası için çalışmalarını sürdüren Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Şirinyer Projesi de hayata geçince Buca'nın yaklaşık bin 200 araçlık otoparka kavuşacağını söyledi. “Buca'nın ana arteri tarihi sit alanı olduğu için çivi çakamıyoruz. Tek şansınız var, yerin altına inmek. O yüzden metro, Buca için kaçınılmaz bir yatırım. Şu an bakanlıkta imzada. İzmir Büyükşehir Belediyemiz imzadan çıkar çıkmaz ihaleye çıkacak. Biz de otoparklara yöneldik. Kentin merkezinde ne kadar otopark olursa diğer yaptığınız hizmetleri besler diye düşünüyoruz. Biz de bu dönem ciddi bir atak yaptık. Kasaplar Meydanı'nda yer altında 150 araçlık otopark var. İnşası devam eden Buca Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi'nde yeraltı otoparkı yapıyoruz. Şirinyer Projesi'nde de mahkeme aşaması tamamlandı. İnşallah Büyükşehir Belediyemizle bu yıl sonunda kazma küreği vuracağız. Orada da 800 araçlık otopark olacak. Yani Kızılçullu'dan girip kent merkezine gelene kadarki alanda yaklaşık bin 200 araçlık otopark olacak. Bir de bölgesel otoparklar oluşturuyoruz. Yer altı ve bölgesel otoparklarla Buca'da trafiğin rahat bir nefes alması sağlanacak” diye konuştu.