Buca Üzüm Bağı ilk hasada hazırlanıyor

Buca Belediyesi’nin ilçenin en önemli değerlerinden biri olan üzümü ait olduğu topraklarla buluşturmak için hayata geçirdiği Üzüm Bağı’nın fideleri ilk ürünlerini vermeye hazırlanıyor. Kaynaklar bölgesinde 12 dönümlük alanı kapsayan ve geçtiğimiz yıl Haziran ayında dikilen Üzüm Bağı’nda ilk hasat Eylül ayında yapılacak. Buca’nın bereketli topraklarıyla buluşan bin 361 üzüm fidesinden yaklaşık bin kilo rekolte bekleniyor.

Buca’nın kaybolan değerlerini yeniden kentle buluşturmak amacıyla Buca Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Üzüm Bağı"nın ilk fideleri kısa zamanda asma oldu, meyve vermeye hazırlanıyor. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’nın üzüm üretimini yeniden canlandırmak, bağ kültürünü yaşatmak amacıyla 2 yıl önce hemşerileri ile birlikte ilk fidelerini diktiği üzüm bağının Eylül ayında mahsullerini vermesi bekleniyor.

İlk hasat bin kilo

Kısa zamanda gelişip, serpilen asmaların dalları Buca’nın bereketli topraklarıyla üzüm salkımlarıyla doldu. Bin 361 asmanın yer aldığı Buca Belediyesi Üzüm Bağı’nda Eylül ayı gibi yapılacak ilk hasatta yaklaşık bin kilo ürün alınması, ilk hasat edilen ürünlerin şıra yapılarak değerlendirilmesi planlanıyor.

6 çeşit üzüm yetişiyor

Kaynaklar bölgesinde yaklaşık 12 dönümlük alana kurulan Üzüm Bağı’nda 6 üzüm çeşidi bulunuyor. Alanın bin 500 metrekarelik bölümünde Ege Bölgesi’nde yetişen çeşitlerden Mevlana Karası, Pembe Gemre, Osmanca ve Kozak Siyahı, 8 bin 500 metrekarelik bölümde ise Buca Rezakisi ile Sultaniye çeşitleri yetiştiriliyor. Üzüm Bağı’nda yetişen üzümlerin sofralık, kurutmalık ve şaraplık olarak değerlendirilmesinin yanında pekmez, pestil, köfter, sucuk ve ezme gibi ürünler de üretilecek.