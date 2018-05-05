Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 12:53

Buca Üzüm Bağından bereket fışkırıyor

Buca’nın sembolü olan üzümü, kurduğu 13 dönüm üzüm bağıyla topraklarına geri döndüren Buca Belediyesi, ikinci hasada hazırlanırken kısa zamanda gelişip serpilen asmalar bereketiyle yüz güldürüyor.

Buca Üzüm Bağından bereket fışkırıyor

05 Mayıs 2018 12:53


Buca Belediyesi’nin üzüm üretimini canlandırmak, bağ kültürünü yaşatmak ve kentin kaybolan değerlerini yeniden hayata döndürmek amacıyla yaklaşık 3 yıl önce bin 450 asma fidesiyle kurduğu üzüm bağından adeta bereket fışkırıyor. Buca Belediyesi’nin Kaynaklar bölgesinde kurduğu 13 dönümlük bağ sayesinde topraklarına kavuşan üzüm asmalarını salkımlar sardı.


Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Bağ Bozumu Şenliğiyle ilk hasadı yapılan ve yaklaşık 1,5 ton mahsul alınan Buca Belediyesi üzüm bağlarından yeni sezonda yaklaşık 6 ton rekolte bekleniyor.



6 çeşit üzüm


Kaynaklar bölgesinde yaklaşık 13 dönümlük alana kurulan Üzüm Bağında Ege Bölgesinde yetişen çeşitlerden Mevlana Karası, Pembe Gemre, Osmanca ve Kozak Siyahı, Buca Rezakisi ile Sultaniye çeşitleri yetiştiriliyor. Üzüm Bağında yetişen üzümlerin sofralık, kurutmalık ve şaraplık olarak değerlendirilmesinin yanında pekmez, pestil, köfter, sucuk ve ezme gibi ürünler de üretilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
25
°
C
  • Pazar
    25°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç