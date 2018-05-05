Buca Üzüm Bağından bereket fışkırıyor

Buca Belediyesi’nin üzüm üretimini canlandırmak, bağ kültürünü yaşatmak ve kentin kaybolan değerlerini yeniden hayata döndürmek amacıyla yaklaşık 3 yıl önce bin 450 asma fidesiyle kurduğu üzüm bağından adeta bereket fışkırıyor. Buca Belediyesi’nin Kaynaklar bölgesinde kurduğu 13 dönümlük bağ sayesinde topraklarına kavuşan üzüm asmalarını salkımlar sardı.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Bağ Bozumu Şenliğiyle ilk hasadı yapılan ve yaklaşık 1,5 ton mahsul alınan Buca Belediyesi üzüm bağlarından yeni sezonda yaklaşık 6 ton rekolte bekleniyor.

6 çeşit üzüm

Kaynaklar bölgesinde yaklaşık 13 dönümlük alana kurulan Üzüm Bağında Ege Bölgesinde yetişen çeşitlerden Mevlana Karası, Pembe Gemre, Osmanca ve Kozak Siyahı, Buca Rezakisi ile Sultaniye çeşitleri yetiştiriliyor. Üzüm Bağında yetişen üzümlerin sofralık, kurutmalık ve şaraplık olarak değerlendirilmesinin yanında pekmez, pestil, köfter, sucuk ve ezme gibi ürünler de üretilecek.