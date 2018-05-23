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23 Mayıs 2018 17:47

Buca yollarına yatırım atağı

Buca Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarda sürdürdüğü yatırım atağında hız kesmiyor.

Buca yollarına yatırım atağı

23 Mayıs 2018 17:47

Kış aylarında bozulan asfaltlarda yenileme ve yama çalışmaları yapan Buca Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde de kilit parke kaplama ve kaldırım işlemlerini sürdürüyor.


Buca Belediyesi yaptığı yatırımlarla kenti çağdaş modern kimliğine kavuşturmak için yoğun mesai harcıyor. Kentte ihtiyaç duyulan bölgeleri belirleyerek, hizmet programını oluşturan Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, haftanın 6 günü çalışarak asfalt serme, yama, taş parke ve kaldırım çalışmaları yapıyor. Günlük 10 ton asfalt yama çalışması yapan ekipler, hava koşullarının uygun hale gelmesiyle asfalt serme çalışmalarına da hız verdi.


Kentin cadde ve sokaklarına 2018 yılı içinde 85 bin ton asfalt serme hedefi koyan Buca Belediyesi, Mayıs ayı itibariyle hedefin yüzde 38’sini tamamlayarak 32 bin 500 tona ulaştı, Buca sokaklarının çehresini değiştirdi.


Kentin cadde ve sokaklarını yaya ve araç trafiğine en uygun şartlara getirebilmek için çalışan Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, program dahilinde günde ortalama 10 mahallede çalışarak Buca’yı güzelleştiriyor.



Yoğun mesai


Mevsim koşullarının uygun hale gelmesiyle birlikte sahadaki ekip sayısını arttıran Fen İşleri Müdürlüğü, bu çalışmaları kapsamında Kuruçeşme, Gaziler, Barış, Güven, Yiğitler ve Çamlıpınar mahallerinde taş parke ve kaldırım, İnönü ve Göksu Mahallelerinde belirlenen sokaklarda asfalt yama, İnkılap ve Hürriyet mahallerinde de asfalt kazıma ve serme çalışmaları gerçekleştirdi.


Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt yapımına elverişli olmayan, aşırı eğimli bölgelerde araçların ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak, kaymaları önlemek amacıyla ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklara taş parke döşemesi yapıyor. Yıl içinde tespit edilen bölgelerde 30 bin metrekare taş parke kaplaması yapmayı hedefleyen ekipler ilk 5 aylık dilimde 17 bin metrekare taş parke kaplaması döşedi.




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