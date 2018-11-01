Buca yollarına yatırım atağı

İzmir'de Buca Belediyesi, haftanın 6 günü çalışarak; asfalt serme, yama, taş parke ve kaldırım çalışmaları yapıyor. Yıl içerisinde kent geneline 42 bin ton serme asfalt çalışması gerçekleştiren belediye, 51 bin metrekare de kilit parke taşı döşemesi yaptı.

Buca Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarda sürdürdüğü yatırım atağında hız kesmiyor. Kentin cadde ve sokaklarını yaya ve araç trafiğine en uygun şartlara getirebilmek için çalışan Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, program dahilinde günde ortalama 10 mahallede çalışarak Buca'yı güzelleştiriyor. Kent genelindeki yol ve sokaklarda asfalt yenileme ve yama çalışmaları yapan Buca Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde de kilit parke kaplama ve kaldırım işlemlerini de sürdürüyor. Uzun yıllardır hizmet yüzü görmemiş bölgelere öncelik veren Buca Belediyesi, yıl içinde ilçede 42 bin ton serme asfalt çalışmaları gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar 11 bin ton daha asfalt atmak için çalışma yapan fen işleri ekipleri, kent sokaklarındaki kısmi bozulmaları da asfalt yama işlemiyle gideriyor. Bin 600 ton yama işlemi yapan ekipler, bin 500 ton yama çalışması gerçekleştirecek.