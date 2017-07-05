Buca Zabıtası gıda terörüne geçit vermedi

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlını hiçe sayarak sağlıksız koşullarda üretilmiş gıda ürünü satanlara göz açtırmıyor. Buca Belediyesi ve Buca İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Buca Göksu Mahallesi’ndeki bir bakkaliyeye yaptığı şok operasyonda üretim bilgisi bulunmayan ve sağlıksız koşullarda saklanan yaklaşık 238 kilo gıda maddesi yakaladı. Suriye uyruklu A.Ş. tarafından işletilen bakkaliyede denetim yapan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, peynir, tereyağı, yoğurt gibi hassas saklama koşulları gerektiren yaklaşık 238 kilo gıda maddesine el koydu. İşletmenin sağlıksız ürünlerine el koyup imha eden ekipler, firma yetkilisi ve iş yeri hakkında işlem başlattı.

Suriye uyruklu A.Ş. tarafından işletilen bakkaliyede detaylı inceleme yapan zabıta ekipleri üretim etiketi bulunmayan ve sağlıksız koşullarda muhafaza edilen 25 kilo yoğurt, 17 kilo tereyağı, 97 kilo peynir, 34 kilo salça 20 kilo un, 30 kilo bakliyat ve 14 kilo kuru pasta ve kurabiyeye el koydu. Bakkaliyenin çalışma ruhsatı da bulunmadığını tespit eden zabıta ekipleri işletme hakkında yasal işlem başlattı. Temizlik ve hijyen koşullarını sağlamadan ruhsatsız olarak satış yapılan, insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından tehlike oluşturan ürünlere el koyan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Buca İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız ürünleri imha ederek vatandaşların sofralarına ulaşmasını engelledi.