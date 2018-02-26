Buca’da 23 bin 400 çocuk tiyatroyla tanıştı

Buca Belediyesi’nin çocukları tiyatroyla buluşturmak için hayata geçirdiği Çadır Tiyatrosu Günleri coşkuyla devam ediyor. Belediye, “Kültüre hayat, herkese sanat” sloganıyla sürdürdüğü kültürel etkinliklerden biri olan çalışma ile tiyatroyu Bucalı çocukların ayağına götürüyor. Özel donanımlı şişme çadır olarak her hafta farklı bir mahallede kurulan Çadır Tiyatrosu, çocuklara sanat dolu hafta sonları sunuyor. Her ay hafta sonları 4 ayrı mahallede kurulan ve birbirinden eğlenceli oyunları çocuklarla buluşturan Çadır Tiyatrosu bugüne kadar 47 mahallede yaptığı 156 gösteride 23 bin 400 çocuğu tiyatro sanatıyla tanıştırdı.

Birbirinden eğlenceli ve eğitici oyunlarla her yaştan çocuğa hitap eden tiyatro, geleceğin sanatçılarına da ilham kaynağı oluyor.