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29 Ağustos 2018 11:51

Buca’da Bağ Bozumu Şenliği 2 Eylül’de

İzmir’in Buca ilçesinde, üzüm üretimini yeniden canlandırmak, bağ kültürünü yaşatmak amacıyla yaklaşık 3 yıl önce 13 dönümlük arazide kurulan Buca Belediyesi üzüm bağında ikinci hasat heyecanı sardı.

Buca’da Bağ Bozumu Şenliği 2 Eylül’de

29 Ağustos 2018 11:51

Üzüm bağında hasatlar, 2 Eylül’de düzenlenecek 2. Bağ Bozumu Şenliğiyle gerçekleştirilecek.


Buca ilçesinde, kentin unutulan en önemli değeri üzümü topraklarıyla buluşturan Üzüm Bağı projesinde ikinci hasat için gün sayılıyor. Kaynaklar bölgesinde 3 yıl önce 13 dönüm arazide bin 450 asma fidesiyle kurulan üzüm bağında gelişip serpilen asmalardaki mahsüller, bu yılda oldukça merak ediliyor. Geçen yıl yaklaşık 4 tonluk mahsul veren üzüm bağında ise bir şenlik yapılacak. 2 Eylül’de düzenlenecek 2. Bağ Bozumu Şenliği, saat 16.30’da düzenlenecek kortejle başlayacak. Yöresel ürün stantlarının yer alacağı şenlikte, bağ bozumu gelenekleri de canlandırılacak. Bucalı kızların ezerek çıkaracağı şıranın ikram edileceği şenlikte ayrıca; en iyi üzüm yarışması, ürün tadımları, halk oyunları gösterileri yapılacak. Buca Belediyesi Pop Orkestrasının müzikleriyle renklenecek şenlik, herkese keyifli dakikalar yaşatacak.




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