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20 Eylül 2017 13:28

Buca’da Balkan Rüzgarı esecek

İzmir’de, Buca Belediyesinin bu yıl 6.

Buca’da Balkan Rüzgarı esecek

20 Eylül 2017 13:28

’sını gerçekleştireceği Balkan Festivali için nefesler tutulurken, festival de Balkan kültürü yemeğinden müziğine iki gün boyunca Şirinyer Pazaryerinde sergilenecek.


Buca Belediyesi tarafından bu yıl 6. kez düzenlenecek Uluslararası Balkan Festivali, 22 Eylül Cuma saat 16.00’de Forbes Madenci Heykelinden başlayıp Şirinyer Pazaryerine kadar uzanacak kortej ile başlayacak. Şirinyer Pazaryerinde 16.30’daki açılış töreninin ardından saat 17.00’de Sako Band konseri ile sürecek olan festival programı, 18.30’da Yasemin Göksu konseri ile devam edecek. Göksu’nun ardından Balkan müziğinin sevilen sesi Suzan Kardeş sahne alacak. Suzan Kardeş, festivalin açılış günü 22 Eylül’de Şirinyer Pazaryerinde saat 21.00’da düzenlenecek konserde sevenlerine müzik ziyafeti çekecek. Festival, ikinci günü etkinlikleri de Şirinyer Pazaryerinde devam edecek. Saat 15.00’de Roman Bandosu konseri ile başlayacak ikinci günde Balkanların yemeklerinin gözler önüne serileceği Balkan Yemekleri Yarışması da düzenlenecek. Yöresel halk oyunları gösterileri gibi çeşitli aktivitelerinde yer alacağı festival, Balkan müziğinin isimlerinden İbrahim Şengöz’ün saat 21.00’de vereceği kapanış konseriyle sona erecek.




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