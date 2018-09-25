Buca'da Balkan rüzgarı esecek

Uluslararası Balkan Festivali'ne hazırlanıyor. Buca Belediyesi tarafından 28-29 Eylül tarihlerinde Şirinyer Pazaryeri'nde düzenlenecek festivalde Balkan kültürünün tüm güzellikleri İzmirliler için sergilenecek. Balkan geleneklerinin yaşatılıp, müziğinden tadına doyulmaz lezzetlerine kadar tüm unsurlarının yer alacağı festival 28 Eylül Cuma günü Gamze Matracı ve Cenk Bosnalı'nın vereceği muhteşem konserler başlayacak.

Buca Belediyesi bu yıl 7'incisini düzenleyeceği Uluslararası Balkan Festivali'nde binlerce İzmirliyi Buca'da ağırlamaya hazırlanıyor. 28-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festival, 28 Eylül Cuma günü saat 19.00'da Forbes Caddesi girişinden Şirinyer Pazaryeri'ne kadar uzanacak kortej yürüyüşü ile başlayacak. Şirinyer Pazaryeri'nde düzenlenecek açılış töreninin ardından saat 21.00'de Gamze Matracı konseri ile sürecek olan festival programı 22.30'da başlayacak Cenk Bosnalı konseri ile devam edecek.

Festival, ikinci günü etkinlikleri de Şirinyer Pazaryeri'nde devam edecek. Saat 18.00'de Balkan Halk Oyunları gösterileri ile renklenecek festival programı Balkanların muhteşem yemeklerinin gözler önüne serileceği Balkan Yemekleri Yarışmasıyla devam edecek. Festival, Balkan müziğinin sevilen ismi Burhan Güneş'in saat 21.00'de vereceği konserle sona erecek.