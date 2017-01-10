Buca’da başarılı öğrenciye burs desteği

Buca Belediyesi’nden başarılı öğrencilere yardım eli uzandı. Buca Belediyesi ilçede eğitim gören bin 500’ü ortaokul, 500’ü lise olmak üzere toplam 2 bin başarılı ancak fakir öğrenciye tahsil yardımında bulunacak. Başvurular kapsamında burs almaya hak kazanan ortaokul öğrencilerine aylık 100 TL, lise öğrencilerine ise 150 TL destek verilecek. 8 ay verilecek olan tahsil yardım burslarına başvurular 23 Ocak 2017’de başlayıp, 10 Şubat 2017’de sona erecek.

2016-2017 eğitim öğretim dönemi tahsil yardım burslarını belirleyen Buca Belediyesi toplam 2 bin öğrenciye 8 ay boyunca burs desteği sağlayacak.

İlçede eğitim gören başarılı ancak mali durumu iyi olmayan öğrencileri destekleyip, şevklendirmeyi amaçlayan destek kapsamında bin 500 ortaokul, 500 lise öğrencisine burs verilecek. 8 ay sürecek tahsil yardımı kapsamında ortaokul öğrencilerine aylık 100, lise öğrencilerine ise aylık 150 TL tahsil desteği sağlanacak.

Başvuruların Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne 23 Ocak’tan itibaren yapılabileceğini bildiren belediye yetkilileri, son başvuru tarihinin 10 Şubat 2017 olduğunu açıkladı.



Gerekli olan belgeler

Burs başvurusu için gerekli olan belgeler ise şöyle: 2015-2016 öğretim yılı 2. dönem başarı belgesi (takdir-teşekkür belgesi okuldan tasdikli sureti veya fotokopisi) 2016-2017 öğretim yılı 1. dönem başarı belgesi (takdir-teşekkür belgesi, okuldan tasdikli sureti veya fotokopisi ) Okul müdürlüğünden alınacak öğrenci belgesi, öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi ve veli adına muhtardan alınacak olan fakirlik belgesi.