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Buca'da bin 500 aileye 4 bin 500 tüp desteği

İzmir’in Buca ilçesinde, “Ocaklar Sönmesin, Tencereler Kaynasın" projesi kapsamında belediye ekipleri, 2018 yılında bin 500 aileye 4 bin 500 tüp desteği sağlayarak yuvaları sıcak yemeksiz bırakmadı.

İzmir'in Buca ilçesinde, “Ocaklar Sönmesin, Tencereler Kaynasın" projesi kapsamında belediye ekipleri, 2018 yılında bin 500 aileye 4 bin 500 tüp desteği sağlayarak yuvaları sıcak yemeksiz bırakmadı.


Buca ilçesinde, “Ocaklar Sönmesin, Tencereler Kaynasın" projesinde belediye ekipleri hedefini yakaladı. Sosyal belediyeciliğe örnek projeleriyle Buca'da dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine ulaşan Buca Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere tüp dağıtarak ihtiyaçlarını giderdi. Buca Belediyesi, proje kapsamında sadece 2018 yılında; bin 500 aileye 4 bin 500 tüp desteği sağladı.


Proje kapsamında Buca Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuran ve ücretsiz tüp kartını alan dar gelirli vatandaşların, 4 ayda bir 12 kilogramlık mutfak tüpü desteği alabileceğini bildirdi.

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