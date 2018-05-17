Ramazan’ın ilk gününde Buca Müftüsü ile Eyüp Sultan Camiinde ilk ışıkları yakan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, ilk etapta merkezde bulunan 15 cami ile başlayan ışıklandırma çalışmalarını süratle kentteki 84 camiye uygulayacaklarını açıkladı.

Buca Belediyesi kentteki ibadethanelerin tüm ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda Buca’daki ibadethanelerin tamirat ve tadilatlarını yapan, özel kurulan ekiple düzenli olarak genel temizliklerini gerçekleştiren Buca Belediyesi, şimdi de kentteki camileri ışıklandırarak büyüleyici görüntülerinin geceleri de yaşanmasını sağladı. Ramazan ayının ilk gününde ilk etapta kent merkezindeki 15 cami ile başlayan çalışma ile Buca camileri ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, cami ışıklandırma çalışmalarını Buca Müftüsü Muharrem Gül, Buca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Yazgan, Buca Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Dağdelen ile birlikte Eyüp Sultan Camiinde başlattı. Buca Müftüsü Muharrem Gül, kentteki ibadethanelerin her türlü ihtiyacında yanında olup, desteğini esirgemeyen Başkan Piriştina’ya teşekkür etti, plaket verdi.

“Barış, sevgi, kardeşlik hakim olsun”

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, camilerin ihtiyacını giderip, ihtişamını ortaya çıkaran ışıklandırma çalışmalarını yapmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak başladığı konuşmasında ilk olarak Ramazan ayı öncesi Gazze’de yaşanan ve 62 canın acı kaybıyla sonuçlanan saldırıyı kınadı, dostluk, barış, sevgi ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünya diledi.

“Buca’da Ramazan bir başka güzel”

Buca’nın camilerinde yapılan ışıklandırma çalışmaları ile kutsal mekanları Ramazan ayı ruhu ve güzelliklerine yakışır şekilde ışıl ışıl hale getirdiklerini belirten Başkan Piriştina, “Ramazan deyince akla kardeşlik, barış, umut ve temizlik geliyor. Biz de kentimizde bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Belediye olarak Ramazan öncesi bir çalışma başlattık ve camilerimizin minarelerini ışıklandırma kararı aldık. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonrası ilk etapta merkezdeki 15 camimizin minare ve kubbelerini ışıklandırdık. İbadethanelerimizin geceleri de güzel ve ihtişamlı görünüme kavuşturmak bize gurur veriyor. Bucamızdaki diğer camilerimizi de etap etap ışıklandırarak etkileyici görüntülerini ortaya çıkaracağız. Kent genelinde kurduğumuz ortak iftar sofralarıyla da birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhumuzu pekiştiriyoruz” dedi.