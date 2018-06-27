Buca’da can dostlara sıcak önlemi

Kent sınırları içerisindeki yaşayan sokak hayvanlarının tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra gıda ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, ilçe genelindeki 140 beslenme odağına sürekli su ve gıda desteği sağlayarak can dostlarını bunaltıcı yaz sıcaklarından koruyor.

Buca’da sokak hayvanlarının doğumdan ölüme kadar yaşamlarının tüm evrelerinde bakım ve tedavi hizmetlerini yerine getirmek için faaliyete geçirdiği Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Engelli Kedi Evi, Özgür Hayvan Parkı ve pet kafesi ile fark oluşturan Buca Belediyesi, can dostlarının özellikle kavurucu yaz sıcaklarında verdiği yaşam mücadelelerine destek olmak için de yoğun mesai harcıyor.

Buca Belediyesi Veteriner ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal alan ve şehir içi olmak üzere ilçe geneline yayılan toplam 140 beslenme odağına sürekli gıda ve su takviyesi yaparak bunaltıcı sıcaklarda yaşam mücadelesi veren can dostlarına destek sağlıyor. Orta refüj ve parklara monte edilen beslenme odaklarının içerisinde 2 adet mama ve bir adet de su kabı yer alıyor. Beslenme odaklarının mama ve su takviyesi de Veteriner İşleri ekipleri tarafından düzenli olarak yapılıyor.

Yaptıkları incelemelerde sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanları belirleyen Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda yaşayan hayvanlara da gıda desteği götürüyor. Huzurevi, fabrikalar, BEGOS gibi yerlerden aldığı yemek artıklarıyla kent içi ve çevresine gıda desteği götüren Veteriner İşleri ekipleri, yaptıkları ziyaretlerde sağlık sorunu olan sokak hayvanlarını da tespit ederek, müdahale için Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedaviye alıyor.