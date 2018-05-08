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08 Mayıs 2018 14:51

Buca’da Çim Konserleri devam ediyor

Buca Belediyesi’nin genç müzik gruplarını kent sakinleriyle buluşturduğu Buca Çim konserleri Hasanağa Bahçesinde devam ediyor.

Buca’da Çim Konserleri devam ediyor

08 Mayıs 2018 14:51

Haftanın üç günü akustik, etnik ve pop müzik dallarında farklı bir grubun sahne aldığı konser serisi, açık havada yeşillikler arasında müziğin büyülü dünyasına yolculuk imkanı sunuyor.


Buca Belediyesi Buca Çim konserleri Hasanağa Bahçesinde Bucalıların yoğun katılımıyla sürüyor. Buca’nın yeşil doğasıyla ünlü Hasanağa Bahçesinde düzenlenen konserler Bucalılara tadına doyulmaz saatler sunuyor.


Buca Çim Gençlik konserlerinde Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü olmak üzere haftada üç gün farklı bir grup sahne alıyor. Hasanağa Bahçesinde kurulan özel sahnede performans sergileyen gruplar akustik, etnik, pop müzik dallarında konserler veriyor.


Yeşillikler içinde yer alan açık hava sahnesinde müzik dinlemenin huzur ve keyfini yaşatan konserler saat 18.00’de müzikseverleri bekliyor.




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