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Buca'da cumhuriyet coşkusu sürüyor

Cumhuriyet Haftası etkinlikleri kapsamında Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyinin organizasyonunda düzenlenen 8.

Cumhuriyet Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Buca Belediyesi önünde düzenlenen etkinliklerde, “Cumhuriyet kazanımları” konulu resim yarışmasında dereceye öğrencilere ödülleri verildi. Buca'daki sivil toplum örgütleri tarafından açılan ve geleneksel lezzetlerin sergilenip Bucalılara ikram edildiği stantlar yoğun ilgi gördü.



Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 8. Cumhuriyet Şenliği Buca Belediyesi hizmet hinası önünde yapıldı. Şenliğe 58 sivil toplum kuruluşu ve dernekler katıldı. Şenliğin açılışında konuşan Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Işık, “Atatürk Türkiyesi'nden, cumhuriyetin değerlerinden vazgeçmeyeceğiz. Kutlamalara ve cumhuriyeti korumaya, mücadelemize devam edeceğiz” dedi. Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Balcılar da, cumhuriyet ve ilkelerinden hiçbir şart ve koşulda vazgeçmeyeceklerini vurguladı.



Ödüller verildi


Şenlikte ilçe okulları arasında düzenlenen ‘Cumhuriyet Kazanımları' konulu resim yarışmasında dereceye giren ilk ve orta dereceli okul öğrencilerine sertifika ve ödülleri verildi. Yarışmada Hasan Ali Yücel Orta Okulu'ndan Cemre Yasıtlı ortaokul öğrencileri arasında birinciliği kazanırken, Buca Ortaokulu'ndan Nesibe Topraktepe ikinciliği, Ötüken Ortaokulu'ndan Tuana Başol ise üçüncülüğü kazandı. Resim yarışmasının ilkokul düzeyindeki etabında ise birinciliği Recep Ersayın İlkokulu'ndan Tubanur Çelik, ikinciliği 80. Yıl Betontaş İlkokulu'ndan Merve Kaytancı, üçüncülüğü ise yine 80. Yıl Betontaş İlkokulu'ndan Elif Yalın kazandı.



Yöresel kıyafet ve yemek stantları


Şenlik alanında dernek ve sivil toplum kuruluşlarının açtığı yöresel kıyafet ve yemek stantlarına Bucalılar yoğun ilgi gösterdi. Şirinyer Spor Kulübünün muhteşem gösterisinin ardından sahne alan Esbelder, Egefem, Fomged halk oyunları toplulukları gösterdikleri etkileyici performansla Bucalıların beğenisini kazandı. İzmir Yörükler Derneği Kadın Kolları halk oyunları ve Buca Kent Konseyi Folklor gösterisi de Cumhuriyet Şenliği'nin beğenilen gösterileri arasındaydı. Yöresel danslar ve lezzetler arasında keyifli bir gün geçiren Bucalılar, cumhuriyet coşkusunu doya doya yaşadı.

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