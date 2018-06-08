Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 16:38

Buca’da dayanışma ruhu

Ramazan ayının manevi iklimi ve atmosferi Buca Belediyesi’nin meydan ve sokaklarda kurduğu iftar sofralarında coşkuyla yaşanırken, ihtiyaç sahibi vatandaşlara her yıl geleneksel olarak sürdürülen Ramazan erzak kolisi dağıtımı devam ediyor.

Buca’da dayanışma ruhu

08 Haziran 2018 16:38


Buca’da Ramazan coşkusu sürüyor. Bucalılar Buca Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca 47 mahallenin 65 noktasında kurduğu iftar sofralarında dualar ve mini tasavvuf müziği konserleri eşliğinde oruçlarını açıp, birlik beraberlik içerisinde ibadetlerini gerçekleştiriyor.


Ramazan ayı boyunca toplam 20 bin kişiye verilecek iftarlıkların yanında ihtiyaç sahibi aileleri de unutmayan Buca Belediyesi, her yıl geleneksel olarak sürdürdüğü Ramazan erzak kolisi dağıtımına da devam ediyor.


Kentteki 47 mahalle muhtarıyla irtibata geçerek bölgelerindeki ihtiyaç sahibi aileleri belirleyen Buca Belediyesi ekipleri, erzak kolilerini muhtarlıklara ve talep halinde ihtiyaç sahiplerinin evlerine özenle ulaştırıyor.


Vatandaşları yormadan ve izdihama meydan vermeden düzen içinde dağıtılan erzak kolileri binlerce ailenin yüzü güldürüp, sofralarını bereketlendiriyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç