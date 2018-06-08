Buca’da dayanışma ruhu

Buca’da Ramazan coşkusu sürüyor. Bucalılar Buca Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca 47 mahallenin 65 noktasında kurduğu iftar sofralarında dualar ve mini tasavvuf müziği konserleri eşliğinde oruçlarını açıp, birlik beraberlik içerisinde ibadetlerini gerçekleştiriyor.

Ramazan ayı boyunca toplam 20 bin kişiye verilecek iftarlıkların yanında ihtiyaç sahibi aileleri de unutmayan Buca Belediyesi, her yıl geleneksel olarak sürdürdüğü Ramazan erzak kolisi dağıtımına da devam ediyor.

Kentteki 47 mahalle muhtarıyla irtibata geçerek bölgelerindeki ihtiyaç sahibi aileleri belirleyen Buca Belediyesi ekipleri, erzak kolilerini muhtarlıklara ve talep halinde ihtiyaç sahiplerinin evlerine özenle ulaştırıyor.

Vatandaşları yormadan ve izdihama meydan vermeden düzen içinde dağıtılan erzak kolileri binlerce ailenin yüzü güldürüp, sofralarını bereketlendiriyor.