Buca'da engelleri kaldıracak ulaşım

Belediye, üç adet özel donanımlı aracıyla engelli vatandaşların hastane, kamu kuruluşları gibi ulaşım ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor.

Buca ilçesinde, tüm engelli vatandaşlara pozitif ayrımcılık yapan Buca Belediyesi, engelsiz hizmet araçlarıyla ilçede yaşayan engelli vatandaşların yaşam şartlarını kolaylaştırıp, ulaşım sorununu ortadan kaldırıyor. Engelli vatandaşların; hastane, banka, kamu kuruluşları gibi programlarında ulaşım ihtiyaçlarını bünyesinde bulunan özel donanımlı aracıyla ücretsiz karşılayan Buca Belediyesi, bugüne kadar 15 bin 765 kez engelli vatandaşların yaşamına dokundu.

Özel engelli araçlarıyla zahmetsiz ve rahat bir ulaşım imkanına kavuşan vatandaşlar, hizmet sayesinde dört duvar arasında yaşamaktan kurtulup, kimseye bağımlı kalmadan kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılayabiliyor. Randevu usulüyle verilen servis hizmetiyle evlerinden alınan engelli vatandaşlar, talep ettikleri bölge ve kuruluşlara ulaştırılıyor; işleri bitince de evlerine geri bırakılıyor. Araçları bozulup yolda kalan engellilerin de faydalandığı hizmet sayesinde vatandaşlar taksi ve ambulans masraflarından da kurtuluyor.

Engelsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen engelli vatandaşların ise Buca Belediyesi Şirinyer Engelliler Parkı Yetişkin Eğitim Merkezi'nin 452 52 74 numaralı hattını arayarak randevu almasının yeterli olacağı ifade edildi.