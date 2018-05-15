Buca’da engelsiz bahar buluşması

Buca Belediyesi’nin 300’e yakın engelli sporcunun katılımıyla düzenlediği “Engelsiz Spor Festivali” ve Engelsiz Hobi Bahçeleri’nde üretilen ürünlerle hazırlanan kahvaltılı bahar buluşması hafta etkinliklerinin dikkat çeken programlarıydı. Bir araya gelip gönüllerince spor yapıp eğlenen engelli vatandaşlar asıl engelin beyinlerde oluşturulan engeller olduğunu ortaya koydu.

Buca Belediyesi Engelliler Haftası’nı birbirinden renkli programlarla kutlamaya devam ediyor. Buca Belediyesi Tenis Kulübü’nde düzenlenen Foça’dan Karşıyaka’ya, Karabağlar’dan Gaziemir’e kadar 300’e yakın engelli vatandaşın katıldığı Engelsiz Spor Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Boccıa, masa tenisi, badminton, tenis ve taekwondo branşlarında sporcuların branşlarındaki yeteneklerini ortaya koydukları festival, şiir ve müzik dinletileriyle renklendi.

Engelsiz Hobi Bahçeleri

Engelliler Haftası’nın bir diğer etkinliği ise Buca Belediyesi’nin “Engelsiz Buca” oluşturma ve engellilerin toplumsal yaşama katılımı hedefiyle oluşturduğu Engelsiz Hobi Bahçelerinde düzenlenen bahar buluşması oldu. Buca’da yaşayan engelli vatandaşlar Engelliler haftası kapsamında Engelsiz Hobi Bahçelerinde düzenlenen Bahar buluşmasında bir araya gelip, keyifli bir gün yaşadı. Engelli vatandaşların halk dansları gösterileri ve ritim grubunun ezgileriyle coşan engelli vatandaşlar hobi bahçelerinde ürettikleri ürünler eşliğinde hep birlikte kahvaltı yaptı. Neşeli ve keyifli sohbetler eşliğinde geçen bahar kahvaltısında Buca Engelliler Derneği ritim topluluğunun verdiği mini gösteriler izleyenleri büyüledi. Engelli vatandaşların coşkusuna Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık’ta ortak oldu.

Engelli vatandaşlar adına söz alan Buca Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Gündüz Koçak, isteklerinin engelli bireylerin diğer insanlarla eşit olarak değerlendirilmesi olduğunu belirtirken, “Buca’da engelliler açısından güçlü bir birliktelik var. Her sıkıntımızda yanımızda olan Belediyemize teşekkür ederiz” dedi.

Katılımcılar renkli etkinliğin ardından zihinsel ve bedensel engelli vatandaşlar ile her yaştan Alzheimer hastalarının doğa ile buluşup, el becerilerini geliştirmeleri ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlayan Engelsiz hobi bahçelerinde fideler ekip, oluşan mahsüllerini topladı.