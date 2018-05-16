Buca’da Haluk Levent rüzgarı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser 18 Mayıs Cuma günü Şirinyer Pazaryerinde yapılacak.

Buca Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Haluk Levent’i Buca’da sevenleriyle buluşturuyor. Anadolu rock müziğinin sevilen sesi Haluk Levent 18 Mayıs Cuma günü, saat 20.30’da Şirinyer Pazaryerinde vereceği konserde hareketli şarkılarını İzmirlilerle birlikte seslendirecek.

Haluk Levent sesi, şarkıları ve muhteşem sahne performansı ile tüm İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşatacak.