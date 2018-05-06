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06 Mayıs 2018 12:23

Buca’da Hıdırellez coşkusu

Yazın gelişini simgeleyen Hıdırellez, Buca Belediyesi tarafından Şirinyer Meydanı’nda düzenlenen şenlikle kutlandı.

Buca’da Hıdırellez coşkusu

06 Mayıs 2018 12:23

Barış, sevgi ve kardeşlik duygularıyla alanı dolduran Bucalılar birbirinden renkli gösteri ve konserlerle keyifli bir akşam yaşadı.



Yazın müjdecisi Hıdırellez Buca’da Şirinyer Pazaryeri’nde düzenlenen şenlikle kutlandı. Buca Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu Roman Grubu’nun kıvrak dans gösterileriyle başlayan ’Hıdırellez Şenliği’nde, birbirinden keyifli grup ve sanatçılarda sahne alarak yazın coşkusunu tüm Bucalılara yaşattı. Kara Mahsun’un renkli sunumuyla gerçekleşen ’Hıdırellez Şenliği’nde sahne alan sanatçılar; İzmirli Ömer, Çılgın Cemal ve Ebruhan birbirinden coşkulu şarkılarıyla Bucalıların gecesine renk kattı. Alanı dolduran binlerce Bucalı Roman Ateşi Dans Grubu’nun gösterileri ile eğlenceye doydu. Baharın getirdiği coşkuyla alanı dolduran Bucalılar kendilerini müziğin ritmine kaptırıp gönüllerince eğlendi. Birbirinden renkli eğlence, konser ve gösterilerin düzenlendiği Hıdırellez Şenliği geç saatlere kadar sürdü.




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