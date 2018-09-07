Bucada hobi, sanat ve meslek kursları başlıyor

Yetişkinler için 40, 7-14 yaş arası çocuklar için de 13 ayrı branşta ücretsiz kurs açmaya hazırlanan Buca Belediyesi, 2018-2019 eğitim döneminde 10.000 Bucalıya eğitim vermeyi hedefliyor.

Yaşamın tamamının bir eğitim süreci olduğunun altını çizmek için eğitim yatırımlarının merkezine sadece çocukları değil her yaş gurubunu koyan Buca Belediyesi, çocuklar ve yetişkinler için açtığı hobi, sanat ve meslek kursları ile binlerce Bucalıya eğitim imkanı sunuyor. 2017-2018 eğitim döneminde kent geneline yayılan 6 eğitim merkezinde 6923 Bucalı kursiyere ücretsiz eğitim fırsatı sunan Buca Belediyesi, 2018-2019 eğitim sezonunda 10.000 kursiyere ulaşmayı hedefliyor.

Bucalılar; Evka -1 ve Çamlıkule Semtevleri ile Güzel Sanatlar ve Mesleki Eğitim Merkezi, Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi, Şirinyer Kadın Aktivite Merkezi ve Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen kurslarla yetenekleri doğrultusunda boş zamanlarını en güzel şekilde değerlendirme imkanına kavuşurken, meslek edinme imkanına da sahip oluyor.

2018-2019 kış dönemi kursları için çalışmalarını tamamlayan Buca Belediyesi, çocuklar ve yetişkinler olarak 2 grup altında toplam 53 ayrı dalda faaliyet gösterecek olan kurslar sayesinde binlerce Bucalı yeteneklerini geliştirme fırsatı oluşturacak.