Buca’da ihtiyaç sahiplerine bayram temizliği

“Evler Temiz Gönüller Bir” projesi kapsamında hizmet veren ekipler, 992 vatandaşın evinde dip köşe bayram temizliği yapıyor.

Buca Belediyesi’nin kurduğu temizlik ekipleri aracılığıyla verdiği evde temizlik hizmeti projesi tüm hızıyla devam ediyor. “Evler Temiz Gönüller Bir” adını taşıyan evde temizlik projesinde bugünlerde tatlı bir telaş yaşanıyor.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi engelli ve yaşlı 992 ihtiyaç sahibinin evinde hummalı br bayram temizliği yapan ekipler, vatandaşların bayram ruhunu yaşayabilmeleri için hiçbir detayı atlamıyor. Bayram öncesi evleri temizlenip, bakımı yapılan engelli vatandaşların yüzü Buca Belediyesi’nin örnek hizmetiyle gülüyor.

Hiçbir ücret alınmıyor

Bedensel engelli vatandaşların evlerinde ayda iki, yaşlılara ise ayda bir detaylı temizlik hizmeti veren ekipler, günde 2 eve hizmet götürüyor. Evleri organik ürünlerle tüm ayrıntılarıyla hiçbir ücret alınmadan temizlenen vatandaşlar, sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergilediği için Buca Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

Buca Belediyesi’nin evde temizlik hizmetinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların belediyenin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden randevu alabileceği belirtildi.