Buca’da ilk iftar Kasaplar Meydanında

Bucalılar ilk iftarı Buca Belediyesi tarafından Kasaplar Meydanında hazırlanan ortak sofrada yaptı.

Bucalıların 11 ayın sultanı Ramazan’ı Türk gelenek ve göreneklerine uygun olarak geçirebilmeleri için ay boyunca ilçenin 47 mahallesinin 65 noktasında iftar sofraları organize eden Buca Belediyesi, ilk iftar çadırını Kasaplar Meydanında kurdu. Ramazanın ilk gününde Kasaplar Meydanı adeta dolup taşarken ilk gün yaklaşık bin kişiye iftarlık verildi.

Buca Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan iftar sofrası büyük ilgi gördü. Ramazanın ilk gününde ilçenin dört bir yanından gelen vatandaşlar oruçlarını hep birlikte açıp dualar etti. Ramazan programında daha önceden duyurulan eğlence ve müzik programları, Filistin’de yaşanan olayların ardından ilan edilen üç günlük yas dönemi nedeniyle uygulanmadı.

Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında 20 bin kişiye iftar verecek olan Buca Belediyesi, vatandaşları sevgi, dostluk, kardeşlik ve barış duygularıyla ortak iftar sofralarda bir araya getirecek.