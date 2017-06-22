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22 Haziran 2017 10:27

Buca’da Kadir Gecesine özel program

Buca Belediyesi’nin Kadir Gecesinde Ufuk Mahallesinde kurduğu iftar sofrasında bin kişi orucunu açtı.

Buca’da Kadir Gecesine özel program

22 Haziran 2017 10:27

Tasavvuf müziği ve semazenlerin gösterisi ile ayrı bir anlam kazanan iftar programının ardından Menderes Mahallesindeki Baha Yörük Camii’nde bin kişi sahur sofrasında buluştu.



Ramazan ayının bereketini her akşam iki ayrı mahallede kurduğu iftar sofraları ile tüm ilçeye yaşatan Buca Belediyesi, Kadir Gecesinde Ufuk Mahallesinde bin kişilik sofra kurdu. Ramazanın 27. gününde Ufuk Mahallesindeki iftar sofrasında bin kişi orucunu tasavvuf müziği ve semazenlerin gösterisinden oluşan “Dinle Neyden” etkinliği eşliğinde açtı. Duaların edilip, oruçların açılmasının ardından başlayan gösteri yatsı namazına kadar devam etti. Buca Belediyesi’nin Ufuk Mahallesinde başlayan Kadir Gecesi programı Menderes Mahallesinde Baha Yörük Camii’ndeki bin kişilik sahur ile sona erdi.




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