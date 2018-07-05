Buca’da kadrolu işçiye yüzde 15 zam

24 ayı kapsayan toplu sözleşmede kadrolu işçilerin ücretine yüzde 15 zam yapıldı.

Buca Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci yaşanıyor. Buca Belediyesi ile Disk’e bağlı Genel İş Sendikası 5’nolu Şube arasında, 139 kadroyu işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi için tören düzenlendi. Sözleşme imza törenine, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Disk Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, Genel İş Sendikası 5’no’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, sendika temsilcileri, bürokratlar ve işçiler katıldı. Toplu iş sözleşmesiyle, Buca Belediyesi’nde çalışan 139 kadrolu işçinin çıplak ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı. 1 Mart 2018 ile 29 Şubat 2020 tarihleri arasında 24 aylık dilimi kapsayan toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilerin çıplak ücretinin yayınında sosyal yardımlarına da iyileştirme yapıldı. 77 madde üzerinden imzalanan sözleşme kapsamında çalışanlar belediye tarafından işletilen kamp, kreş, etüt, havuz, tenis, kültür ve spor tesislerinden ücretsiz yararlanma hakkına kavuştu.

İmza töreninde konuşan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “Kenti yönetirken neyi hedeflerseniz hedefleyin çalışma arkadaşlarımızla, sizlerle olabildiğini biliyoruz. Tüm şartlarımızı zorlayarak işçilerimizin talebini karşılamış olmak Başkan olarak bana gurur veriyor. Bu ahenk büyük başarıdır” sözleriyle sendika temsilcilerine ve işçilere teşekkür etti.

DİSK’in Oskar’ı Piriştine’ya

Disk Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, işçi ve emekçilerin hak mücadelesinde her zaman yanlarında olan Başkan Piriştina’ya teşekkür ederken, DİSK’in Oskar’ı olarak nitelendirdiği mermer heykelciği, "Bu her belediye başkanına nasip olmaz. Başkan Levent Piriştina’nın hakkıdır" sözleriyle Piriştina’ya verdi.