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10 Ocak 2017 14:53

Buca’da karda mahsur kalanlara Başkan Piriştina yetişti

Buca’da karda mahsur kalanlara Başkan Piriştina yetişti

10 Ocak 2017 14:53

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonunda İzmir’e ulaştı. Gece geç saatlerde başlayıp ilçeyi bembeyaz bir örtü gibi kaplayan yağışı Buca’nın yüksek kesimlerinde ve ormanlık bölgelerinde 40 santimetreyi aştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bucalıların sıkıntı yaşamaması için tam kadro çalışma başlatan Buca Belediyesi ekipleri, yollarda tuzlama ve temizleme çalışması yaptı.Belediye ekipleri özellikle yüksek kesimlerde buzlanmaya karşı mücadele ederken, yolda kalan bazı vatandaşlarla öğrencilerin imdadına da Belediye Başkanı Levent Piriştina yetişti.
Gece geç saatlerde başlayıp gün içinde zaman zaman şiddetini arttırarak süren kar yağışı kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Buca Belediyesi Fen İşleri, Park Bahçeler, Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri ekipleri tüm imkanlarıyla sokaklarda tuzlama ve yol açma çalışmaları yapıyor.
Tam kadro olarak sürdürülen çalışmalarda özellikle yüksek kesimlerdeki yollarda buzlanmaya karşı tuzlama ve temizleme çalışmaları yapıldı. Vatandaşların kar nedeniyle sorun yaşamadan günlük hayatını sürdürebilmesi için ilçeyi kontrol altında tutan ekipler, yolda kalan araçlar için kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi.

Vatandaşın imdadına Başkan koştu
Belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, araçları yollarda kalan vatandaşların da adeta imdadına yetişti. Başkan Piriştina, araçları yolda kalan bir aileyi kendi aracına alarak, gidecekleri yere ulaştırırken, okula gitmek için yola çıkan Buca Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde okuyan 3 öğrenciyi de okullarına bıraktı.

Kısa kollu tişörtleriyle oynadılar
Bir yanda Buca’yı bembeyaz bir örtü gibi kaplayan kar yağışında can ve mal kaybı oluşmaması için yoğun çalışma yapılırken, uzun yıllar sonra kar görme şansı yakalayan Bucalılar keyifli zamanlar yaşadı.
Özellikle Kaynaklar’da kalınlığı 40 cm’i bulan kar, Buca Belediyesi Doğa ve İzcilik Kampı’nda büyülü bir atmosfer oluşturdu. Hasanağa Bahçesi gibi açık alanlara ve parklara koşan Bucalılar kardan adam yapıp, kartopu oynadı. Kara alışık olmayan İzmirliler’den bazıları ise kısa kollu tişörtleriyle kartopu oynarken, ilginç görüntüler de ortaya çıktı.



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