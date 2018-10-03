Buca'da moloza geçit yok

İzmir'in Buca ilçesinde, sokaklardaki moloz kirliliğin oluşmaması için randevu usulü moloz toplama çalışmaları devam ederken, belediye ekipleri molozlara adeta geçit vermiyor.

Buca Belediyesi'nin ev tadilatlarında ortaya çıkan molozların kolayca bertaraf edilmesini sağlamak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için randevulu moloz toplama çalışması aralıksız devam ediyor. Sistemle evinde tadilat yapacak vatandaşlar, belediye fen işleri müdürlüğüne başvuru yapıp konteyner talep ettiği günü belirliyor.

Belirlenen randevu günü vatandaşın bildirdiği adrese moloz tonajına göre konteyner yerleştiren Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın moloz miktarına göre 4-5 ve 6 metreküplük konteynerlerle hizmet sunuyor. Bu şekilde belediye ekipleri, topladıkları molozları döküm sahalarına götürerek çevre kirliliğinin önüne geçiyor.