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01 Temmuz 2018 11:36

Buca’da ocaklar sönmüyor, tencereler kaynıyor

Buca Belediyesi, “Ocaklar Sönmesin Tencereler Kaynasın” projesi ile ihtiyaç sahibi ailelere yılda 3 kez 12 kilogramlık mutfak tüpü desteği vermeye devam ediyor.

Buca’da ocaklar sönmüyor, tencereler kaynıyor

01 Temmuz 2018 11:36

2018 yılında bin 500 aileye 4 bin 500 tüp dağıtarak yüzlerini gülmeyi, yuvalarını sıcak yemeksiz bırakmamayı hedefleyen Buca Belediyesi, ilk 6 aylık dilimde bin 265 aileye mutfak tüpü desteği vererek yüzleri güldürdü.



Sosyal belediyeciliğe örnek projeleriyle Buca’da dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine ulaşan Buca Belediyesi, yılda 3 kez 12 kilogramlık mutfak tüpü dağıtımını içeren “Ocaklar Sönmesin, Tencereler Kaynasın” projesini sürdürüyor. Mali durumu yerinde olmayan, ihtiyaç sahibi Bucalıların evinde kaynayan bir tenceresi olsun, yuvalarından aş kokusu eksik olmasın ilkesiyle çalışan Buca Belediyesi, 2018 yılının ilk 6 ayında bin 265 ailenin evine ulaşarak mutfak tüpü desteği verdi. Projeyi 2018 yılında bin 500 aileye 4 bin 500 tüp desteği hedefiyle sürdüren Buca Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşların talepleri doğrultusunda işlemlerini süratle tamamlayarak tüp desteğini evlere ulaştırıyor. Proje kapsamında Buca Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurup, ücretsiz tüp kartını alan dar gelirli vatandaşlar 4 ayda bir 12 kilogramlık mutfak tüpü desteği alabiliyor. Tüpleri bitince bayiyi arayan vatandaşlar, Buca Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce verilen tüp kartlarını göstererek tüp ihtiyacını karşılayabiliyor. Yetkili bayii tarafından ihtiyaç sahibinin evlerine getirilen tüpler, güvenli bir şekilde takılıp kontrol edildikten sonra teslim ediliyor.




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