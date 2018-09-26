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Buca'da onlarca kişiye aşure dağıtıldı

İzmir’in Buca ilçesinde, Muharrem ayı nedeniyle onlarca kişiye aşure ikramı yapıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde, Muharrem ayı nedeniyle onlarca kişiye aşure ikramı yapıldı.


Buca Belediyesi, ilçede Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtmayı unutmadı. Belediye bu kapsamda, onlarca vatandaşa dualarla aşure dağıttı. Aşure dağıtımında uzun kuyruklar oluştu. Programa, Buca Müftüsü Kemal Demirel, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık, Buca Cem Evi Dedesi Hüseyin Akçay, meclis üyeleri, muhtarlar ve onlarca kişi katıldı.

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