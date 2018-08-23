Buca’da pazarlara sıkı denetim

İlçede kurulan üretici ve semt pazarlarını mercek altında tutarak alıcı ve satıcının daha iyi şartlarda buluşturulması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler vatandaşların sağlığını korumak ve maddi açıdan haksızlığa uğramamasını sağlamak için tezgahları tek tek inceledi, etiket ve tartı kontrolü yaptı.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için ilçe pazarındaki denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelindeki pazarlarda denetimlerini sıklaştıran ekipler pazarın ve tezgahların düzeni, sebze ve meyvelerin uygun şartlarda satılıp satılmadığı denetleyerek etiket kontrolü yaptı.

Pazaryerlerindeki terazilerin ölçü ayar denetimini ve mühürlerinin sağlamlığını denetleyen ekipler, yerleşim yeri işgali yapan esnafa da uyarılarda bulundu. Pazardaki tezgahları tek tek gezen ekipler esnafa kurallar konusunda bilgi verip uyarılarda bulunurken, dağınıklığı önlemek ve vatandaşların rahat hareket edebilmesi için çizgi ihlali yapmamaları konusunda dikkatli olmaya çağırdı. Tezgahlardaki etiketleri de dikkatle inceleyen zabıta ekipleri pazar esnafını etiketlere ürünlerin kilo fiyatını yazmaları konusunda uyardı.

Buca Belediyesi’nin bu denetimleri sık sık gerçekleştirdiğini söyleyen esnaflar da bu tür denetimleri hem kendileri açısından hem de vatandaşların sağlığı açısından olumlu bulduklarını dile getirdi.